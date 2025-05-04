Украинский гимн в Италии: 16-летний Бондарев финишировал первым среди новичков в Формуле-4
Украинский пилот академии Уильямс и команды Prema Racing Александр Бондарев успешно провел вторую гонку во время этапа Формулы-4 в Мизано.
16-летний киевлянин стартовал шестым и вел активную борьбу за пятую позицию, однако не сумел до конца заезда подняться на эту строчку.
В итоге Бондарев финишировал шестым в общем зачете и стал лучшим среди новичков заезда, что принесло ему первый подиум в итальянской Формуле-4 и очки в общий зачет.
Также заметим, что впервые в этом году в итальянской Формуле-4 прозвучал гимн Украины в честь победы Александра.
После не очень удачной первой гонки, где он из-за повреждения финишировал за пределами очковой зоны, украинец поднялся сразу на 11 строчку в общем зачете и на 5 в зачете новичков.
Команда Бондарева Prema Racing уверенно лидирует в Кубке конструкторов итальянской Ф-4, опережая конкурентов почти на 100 очков – 123 зачетных балла против 47 у немецкой US Racing.
Напомним, что первый этап итальянской Формулы-4 проходит этап на Международном Автодроме Мизано имени Марко Симончелли, здесь же будет и завершаться чемпионат на Гран-при, который состоится с 10 по 12 октября. Всего гонщиков ждет 7 этапов и 23 гонки, которые определят лучших пилотов, конструкторов и новичков сезона.