Украинский гимн в Италии: 16-летний Бондарев финишировал первым среди новичков в Формуле-4

Украинский пилот академии Уильямс и команды Prema Racing Александр Бондарев успешно провел вторую гонку во время этапа Формулы-4 в Мизано.

16-летний киевлянин стартовал шестым и вел активную борьбу за пятую позицию, однако не сумел до конца заезда подняться на эту строчку.

В итоге Бондарев финишировал шестым в общем зачете и стал лучшим среди новичков заезда, что принесло ему первый подиум в итальянской Формуле-4 и очки в общий зачет.

Также заметим, что впервые в этом году в итальянской Формуле-4 прозвучал гимн Украины в честь победы Александра.

P1 rookie in Race 3 F4 Italian Championship 🇮🇹 pic.twitter.com/GNOd144nYS — Oleksandr Bondarev (@Pilot_Bondarev) May 4, 2025

После не очень удачной первой гонки, где он из-за повреждения финишировал за пределами очковой зоны, украинец поднялся сразу на 11 строчку в общем зачете и на 5 в зачете новичков.

Команда Бондарева Prema Racing уверенно лидирует в Кубке конструкторов итальянской Ф-4, опережая конкурентов почти на 100 очков – 123 зачетных балла против 47 у немецкой US Racing.

Напомним, что первый этап итальянской Формулы-4 проходит этап на Международном Автодроме Мизано имени Марко Симончелли, здесь же будет и завершаться чемпионат на Гран-при, который состоится с 10 по 12 октября. Всего гонщиков ждет 7 этапов и 23 гонки, которые определят лучших пилотов, конструкторов и новичков сезона.