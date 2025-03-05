Бондарев назвал цели на сезон итальянской Формулы-4

Украинский гонщик академии Уильямс и команды Prema Racing Александр Бондарев в эксклюзивном комментарии Чемпиону рассказал о целях на полноценный сезон в итальянской Формуле-4.

15-летний киевлянин заявил, что намерен бороться за попадание в пятерку общего зачета и победу в зачете новичков.

"Итальянская F4 считается сильнейшей в мире по составу команд и пилотов, поэтому я осторожно скажу, что буду пытаться попасть в топ-5 общего зачета и бороться за победу в зачете новичков (Rookie).

Также украинец рассказал о партнерах по команде Prema Racing:

В моей команде Prema Racing состав пилотов очень сильный, но по моему мнению, самым сильным является Кин Накамура-Берта. Моя задача на предсезонные тесты – это приблизиться по времени к нему и если это удастся, будут хорошие результаты в чемпионате", – сказал Бондарев.

Заметим, что итальянская Формула-4 стартует уже 2 мая, на Международном автодроме Мизано имени Марко Симончелли. Продлится чемпионат до 12 октября, всего пилоты проедут 7 этапов. Напомним, что дебют украинского пилота в итальянской Ф-4 состоялся еще осенью 2024 года.

По итогам Формулы-4 Среднего Востока Бондарев сумел стать 12 в общем зачете, набрав 54 очка и занял 3 место в зачете новичков, уступив партнеру по команде Женрую Чи и колумбийцу Салим Ханне.

Лучшим результатом Бондарева стало шестое место, которое он добывал дважды в ОАЭ. Также украинец может похвастаться двумя подиумами, как лучший гонщик-новичок заезда.