Сайнс колеблется: Мерседес предлагает пилоту Феррари краткосрочный контракт

Мерседес не готов предложить пилоту Феррари Карлосу Сайнсу долгосрочный контракт.

Об этом сообщает F1 Insider.

Отмечается, что руководитель германской команды Тото Вольф предлагает 29-летнему испанцу контракт только на 2025 год. Он планирует пригласить Макса Ферстаппена, если тот захочет покинуть Ред Булл.

Напомним, Сайнс опустился на пятую позицию по итогам Гран-при Майами из-за штрафа за столкновение с гонщиком Маклареном Оскаром Пиастри.