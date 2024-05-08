Сайнс колеблется: Мерседес предлагает пилоту Феррари краткосрочный контракт
— 8 мая, 21:26
Мерседес не готов предложить пилоту Феррари Карлосу Сайнсу долгосрочный контракт.
Об этом сообщает F1 Insider.
Отмечается, что руководитель германской команды Тото Вольф предлагает 29-летнему испанцу контракт только на 2025 год. Он планирует пригласить Макса Ферстаппена, если тот захочет покинуть Ред Булл.
Напомним, Сайнс опустился на пятую позицию по итогам Гран-при Майами из-за штрафа за столкновение с гонщиком Маклареном Оскаром Пиастри.