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Чемпион Автоспорт

Впервые за карьеру: Невилль стал чемпионом ралли WRC

Руслан Травкін — 24 ноября 2024, 10:03
Впервые за карьеру: Невилль стал чемпионом ралли WRC
x.com/officialwrc

Бельгийский гонщик Тьерри Невилль со штурманом Мартийном Виде стали чемпионами ралли WRC сезона-2024. Они представляют команду Hyundai Shell Mobis WRT.

Это произошло на последнем этапе сезона в Японии. На чемпионство также претендовал другой представитель Hyundai Shell Mobis WRT эстонец Отт Тянак, но попал в аварию, что позволило 36-летнему бельгийцу впервые за карьеру взять титул.

"Честно говоря, это стало неожиданностью. Я не знаю, что сказать сейчас, но думаю, что мы этого заслужили.

Это был очень сложный год и, очевидно, гораздо больший стресс, чем нам нужно было", – сказал Тьерри в комментарии для пресс-службы WRC.

В предыдущих трех сезонах Невилль становился третьим в общем зачете WRC. Еще пять раз он становился вицечемпионом мира (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)

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