Впервые за карьеру: Невилль стал чемпионом ралли WRC

Бельгийский гонщик Тьерри Невилль со штурманом Мартийном Виде стали чемпионами ралли WRC сезона-2024. Они представляют команду Hyundai Shell Mobis WRT.

Это произошло на последнем этапе сезона в Японии. На чемпионство также претендовал другой представитель Hyundai Shell Mobis WRT эстонец Отт Тянак, но попал в аварию, что позволило 36-летнему бельгийцу впервые за карьеру взять титул.

"Честно говоря, это стало неожиданностью. Я не знаю, что сказать сейчас, но думаю, что мы этого заслужили. Это был очень сложный год и, очевидно, гораздо больший стресс, чем нам нужно было", – сказал Тьерри в комментарии для пресс-службы WRC.

The moment where Thierry & Martijn realised a lifelong dream 🥹#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/VEiEBQHjAe — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 24, 2024

Thierry Neuville & Martijn Wydaeghe are the 2024 FIA World Rally Champions 🏆🥹#FIA #WRC pic.twitter.com/Mkz92w5c3z — FIA (@fia) November 24, 2024

В предыдущих трех сезонах Невилль становился третьим в общем зачете WRC. Еще пять раз он становился вицечемпионом мира (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)