Расселл потерял победу Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида
Пилот Мерседес Джордж Расселл был дисквалифицирован из Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида.
Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.
После победы на трассе "Спа-Франкоршам" болид британского пилота "серебряных стрел" не сумел пройти традиционное взвешивание.
Первым в итоге стал напарник Расселла Льюис Гамильтон. Для британца эта победа стала 105 в рамках Формулы-1 и 5 на Гран-при Бельгии.
Обновленный результат Гран-при Бельгии
- Льюис Хэмильтон (Мерседес) +0,526
- Оскар Пиастри (Макларен) +1,906
- Шарль Леклер (Феррари) +8,549
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
- Ландо Норрис (Макларен) +9,850
- Карлос Сайнс (Феррари) +19,795
- Серхио Перес (Ред Булл) +43,195
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +49,963
- Эстебан Окон (Альпин) +52,552
- Даниель Риккардо (РБ) +54,926