Расселл потерял победу Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида

Пилот Мерседес Джордж Расселл был дисквалифицирован из Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

После победы на трассе "Спа-Франкоршам" болид британского пилота "серебряных стрел" не сумел пройти традиционное взвешивание.

Первым в итоге стал напарник Расселла Льюис Гамильтон. Для британца эта победа стала 105 в рамках Формулы-1 и 5 на Гран-при Бельгии.

BREAKING: #BelgianGP winner George Russell has been disqualified from the race for an underweight car #F1 pic.twitter.com/SfEgH61NzG — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Обновленный результат Гран-при Бельгии