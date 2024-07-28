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Расселл потерял победу Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида

Станіслав Лисак — 28 июля, 20:07
Расселл потерял победу Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида

Пилот Мерседес Джордж Расселл был дисквалифицирован из Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

После победы на трассе "Спа-Франкоршам" болид британского пилота "серебряных стрел" не сумел пройти традиционное взвешивание.

Первым в итоге стал напарник Расселла Льюис Гамильтон. Для британца эта победа стала 105 в рамках Формулы-1 и 5 на Гран-при Бельгии.

Обновленный результат Гран-при Бельгии

  1. Льюис Хэмильтон (Мерседес) +0,526
  2. Оскар Пиастри (Макларен) +1,906
  3. Шарль Леклер (Феррари) +8,549
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
  5. Ландо Норрис (Макларен) +9,850
  6. Карлос Сайнс (Феррари) +19,795
  7. Серхио Перес (Ред Булл) +43,195
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +49,963
  9. Эстебан Окон (Альпин) +52,552
  10. Даниель Риккардо (РБ) +54,926
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