Рассел и Ферстсаппен впервые за 27 лет показали одинаковый результат в квалификации Формулы-1
Пилот Мерседес Джордж Рассел выиграл квалификацию девятого этапа сезона Формулы-1 – Гран-при Канады.
Вторым стал Макс Ферстаппен, показавший одинаковый результат с британцем. Рассел завоевал поул-позишн из-за того, что первым показал свое время. Впервые с сезона 1997 года оба гонщика проехали с одним временем. Тогда на Гран-при Европы в Испании Жак Вильнев и Михаэль Шумахеры показали идентичный результат в квалификации.
Отметим, что оба гонщика Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли квалифицироваться в топ-10 — 11 и 12 позиции.
Результаты квалификации Гран-при Канады
- Джордж Расселл (Мерседес) 1:12.000
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен) +0,021
- Оскар Пиастри (Макларен) +0,103
- Даниель Риккардо (РБ) +0,178
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0,228
- Льюис Гамильтон (Мерседес) +0,280
- Юки Цунода (РБ) +0,414
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +0,701
- Александр Албон (Уильямс) +0,796
Главная гонка этого уик-энда запланирована на 9 мая, начало - в 21:00 по киевскому времени.
Рекордсмен по количеству побед в Гран-при Канады — легендарный Михаэль Шумахер и нынешний пилот Мерседес Льюис Гамильтон — по 7 побед. Также заметим, что две последние победы на автодроме имени Жиля Вильнева одержал гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Отметим, что гонка в Монреале станет домашней для пилота Астон Мартин Лэнса Стролла.