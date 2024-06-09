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Рассел и Ферстсаппен впервые за 27 лет показали одинаковый результат в квалификации Формулы-1

Станіслав Лисак — 9 июня, 00:12
Рассел и Ферстсаппен впервые за 27 лет показали одинаковый результат в квалификации Формулы-1

Пилот Мерседес Джордж Рассел выиграл квалификацию девятого этапа сезона Формулы-1 – Гран-при Канады.

Вторым стал Макс Ферстаппен, показавший одинаковый результат с британцем. Рассел завоевал поул-позишн из-за того, что первым показал свое время. Впервые с сезона 1997 года оба гонщика проехали с одним временем. Тогда на Гран-при Европы в Испании Жак Вильнев и Михаэль Шумахеры показали идентичный результат в квалификации.

Отметим, что оба гонщика Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли квалифицироваться в топ-10 — 11 и 12 позиции.

Результаты квалификации Гран-при Канады

  1. Джордж Расселл (Мерседес) 1:12.000
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  3. Ландо Норрис (Макларен) +0,021
  4. Оскар Пиастри (Макларен) +0,103
  5. Даниель Риккардо (РБ) +0,178
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0,228
  7. Льюис Гамильтон (Мерседес) +0,280
  8. Юки Цунода (РБ) +0,414
  9. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +0,701
  10. Александр Албон (Уильямс) +0,796
Результаты квалификации Гран-при Канады

Результаты квалификации Гран-при Канады

Главная гонка этого уик-энда запланирована на 9 мая, начало - в 21:00 по киевскому времени.

Рекордсмен по количеству побед в Гран-при Канады — легендарный Михаэль Шумахер и нынешний пилот Мерседес Льюис Гамильтон — по 7 побед. Также заметим, что две последние победы на автодроме имени Жиля Вильнева одержал гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Отметим, что гонка в Монреале станет домашней для пилота Астон Мартин Лэнса Стролла.

Мерседес Формула 1 Гран-прі Канади Джордж Рассел

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