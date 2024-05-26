Баньяя вырвал победу на этапе MotoGP в Каталонии

Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя вырвал победу в рамках шестого этапа мотогонок MotoGP, который состоялся в испанской Каталонии.

Второе место занял местный пилот Хорхе Мартин, который длительное время лидировал на домашнем этапе. Третьим финишировал еще один представитель Дукати Марк Маркес.

What a difference a day can make! 🔄@PeccoBagnaia puts his Barcelona demons to sleep 👊#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/LWThg1iUpI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 26, 2024

MotoGP - Гран-при Каталонии

7-й этап, 26 мая

Франческо Баньяя (Дукати) Хорхе Мартин (Дукати) +1.740 Марк Маркес (Дукати) +10.491 Алейш Эспаргаро (Априлия) +10.534 Фабио Ди Джаннантонио (Дукати) +15.441 Рауль Фернандес (Априлия) +15.916 Алекс Маркес (Дукати) +16.882 Брэд Биндер (КТМ) +18.578 Фабио Квартараро (Ямаха) +20.477 Мигел Оливейра (Априлия) +20.889

Накануне лидер Априлии Алейш Эспаргаро, объявивший о завершении карьеры в конце сезона, выиграл спринт в Каталонии.

Следующий этап MotoGP состоится в Италии, на трассе Муджелло. Гонка Гран-при Италии начнется 2 июня, в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, что владелец Формулы-1 приобрел контрольный пакет акций MotoGP.