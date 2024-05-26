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Баньяя вырвал победу на этапе MotoGP в Каталонии

Станіслав Лисак — 26 мая, 15:48
Баньяя вырвал победу на этапе MotoGP в Каталонии

Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя вырвал победу в рамках шестого этапа мотогонок MotoGP, который состоялся в испанской Каталонии.

Второе место занял местный пилот Хорхе Мартин, который длительное время лидировал на домашнем этапе. Третьим финишировал еще один представитель Дукати Марк Маркес.

MotoGP - Гран-при Каталонии
7-й этап, 26 мая

  1. Франческо Баньяя (Дукати)
  2. Хорхе Мартин (Дукати) +1.740
  3. Марк Маркес (Дукати) +10.491
  4. Алейш Эспаргаро (Априлия) +10.534
  5. Фабио Ди Джаннантонио (Дукати) +15.441
  6. Рауль Фернандес (Априлия) +15.916
  7. Алекс Маркес (Дукати) +16.882
  8. Брэд Биндер (КТМ) +18.578
  9. Фабио Квартараро (Ямаха) +20.477
  10. Мигел Оливейра (Априлия) +20.889

Накануне лидер Априлии Алейш Эспаргаро, объявивший о завершении карьеры в конце сезона, выиграл спринт в Каталонии.

Следующий этап MotoGP состоится в Италии, на трассе Муджелло. Гонка Гран-при Италии начнется 2 июня, в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, что владелец Формулы-1 приобрел контрольный пакет акций MotoGP.

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