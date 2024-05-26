Баньяя вырвал победу на этапе MotoGP в Каталонии
Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя вырвал победу в рамках шестого этапа мотогонок MotoGP, который состоялся в испанской Каталонии.
Второе место занял местный пилот Хорхе Мартин, который длительное время лидировал на домашнем этапе. Третьим финишировал еще один представитель Дукати Марк Маркес.
MotoGP - Гран-при Каталонии
7-й этап, 26 мая
- Франческо Баньяя (Дукати)
- Хорхе Мартин (Дукати) +1.740
- Марк Маркес (Дукати) +10.491
- Алейш Эспаргаро (Априлия) +10.534
- Фабио Ди Джаннантонио (Дукати) +15.441
- Рауль Фернандес (Априлия) +15.916
- Алекс Маркес (Дукати) +16.882
- Брэд Биндер (КТМ) +18.578
- Фабио Квартараро (Ямаха) +20.477
- Мигел Оливейра (Априлия) +20.889
Накануне лидер Априлии Алейш Эспаргаро, объявивший о завершении карьеры в конце сезона, выиграл спринт в Каталонии.
Следующий этап MotoGP состоится в Италии, на трассе Муджелло. Гонка Гран-при Италии начнется 2 июня, в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, что владелец Формулы-1 приобрел контрольный пакет акций MotoGP.