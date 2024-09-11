Мексиканский пилот поедет за Маклареном на практике Гран-при Мексики
Боліди Макларен
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Мексиканский пилот Индикар и резервный пилот Макларен в Формуле-1 Пато О'Ворд выступит за команду на практике Гран-при Мексики.
Об этом макларену сообщили в соцсети X.
"Я не могу дождаться, и это моя мечта попасть в болид Формулы 1 перед своей домашней публикой, поэтому я сделаю все возможное, чтобы помочь команде как можно больше", — сказал Пато.
Отметим, что 25-летний пилот является чемпионом Indy Lights в 2018 году. Ранее он уже участвовал в практиках Формулы-1, в 2022 и 2023 О'Ворд выступал за Макларен на Гран-при Абу-Даби. Так что гонка в Мексике станет его первой домашней за рулем болида Формулы-1.
Отметим, что Гран-при Мексики пройдет 27 октября 2024 года на Автодроме имени братьев Родригес в столице страны Мехико.