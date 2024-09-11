Мексиканский пилот поедет за Маклареном на практике Гран-при Мексики

Мексиканский пилот Индикар и резервный пилот Макларен в Формуле-1 Пато О'Ворд выступит за команду на практике Гран-при Мексики.

Об этом макларену сообщили в соцсети X.

"Я не могу дождаться, и это моя мечта попасть в болид Формулы 1 перед своей домашней публикой, поэтому я сделаю все возможное, чтобы помочь команде как можно больше", — сказал Пато.

Did someone say homecoming? 🪅



A dream come true for @PatricioOWard who will drive the MCL38 in front of his home crowd during FP1 at the Mexico City GP! 🇲🇽 @ArrowMcLaren pic.twitter.com/VDYvGP0Fd6 — McLaren (@McLarenF1) September 11, 2024

Отметим, что 25-летний пилот является чемпионом Indy Lights в 2018 году. Ранее он уже участвовал в практиках Формулы-1, в 2022 и 2023 О'Ворд выступал за Макларен на Гран-при Абу-Даби. Так что гонка в Мексике станет его первой домашней за рулем болида Формулы-1.

Отметим, что Гран-при Мексики пройдет 27 октября 2024 года на Автодроме имени братьев Родригес в столице страны Мехико.