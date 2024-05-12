Ожье выиграл Ралли Португалии-2024

Гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT и 8-кратный чемпион мира Себастьян Ожье одержал победу на пятом этапе чемпионата мира по ралли в Португалии.

Француз завоевал лидерство в субботу, опередив товарища по команде Калле Рованперу. Для Ожье эта победа стала шестой в Португалии, что является абсолютным рекордом.

Вторым финишировал эстонец Отт Танак, выступающий за Hyundai. Отставание от лидера составило 7,9 секунды. Тройку запер его напарник по команде, бельгийский гонщик, Тьерри Невилль.

Результаты Ралли Португалии-2024

1. Себастьян Ожье (Toyota) - 3:41:32,3

2. Отт Танак (Hyundai) +7,9

3. Тьерри Невилль (Hyundai) +1:09,8

4. Адриен Фурмо (M-Sport) +1:47,8

5. Данные Сордо (Hyundai) +2:48,9

6. Элфин Эванс (Toyota) +3:48:08,3

7. Николай Грязин (Citroen) +11:48,4

8. Ян Соланс (Toyota) +11:52,9

9. Джош МакЭрлин (Skoda) +11:56,1

10. Лаури Йоона (Citroen) +13:40,3

Следующий этап Ралли состоится в итальянской Сардинии и продлится с 30 мая по 2 июня.