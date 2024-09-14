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Чемпион Автоспорт

17-летний украинец выиграл этап молодежного чемпионата мира

Олександр Булава — 14 сентября, 13:17
17-летний украинец выиграл этап молодежного чемпионата мира

17-летний украинец Назар Парницкий стал победителем этапа молодежного чемпионата мира по спидвею, состоявшемся в латвийской Риге.

Украинец получил победу и установил историческое достижение, ведь до этого представителям Украины не удавалось побеждать на таком уровне.

Последний этап ЧМ состоится 27 сентября в Польше. Пока украинец находится на второй позиции в рейтинге чемпионата. Его отставание от лидера составляет 8 пунктов.

Отметим, что Назар из В 2022 выступал за команду Уния из польского города Лешно, а в январе 2023 подписал соглашение с клубом Marchenko Speedway Racing.

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