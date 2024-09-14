17-летний украинец выиграл этап молодежного чемпионата мира
17-летний украинец Назар Парницкий стал победителем этапа молодежного чемпионата мира по спидвею, состоявшемся в латвийской Риге.
Украинец получил победу и установил историческое достижение, ведь до этого представителям Украины не удавалось побеждать на таком уровне.
Последний этап ЧМ состоится 27 сентября в Польше. Пока украинец находится на второй позиции в рейтинге чемпионата. Его отставание от лидера составляет 8 пунктов.
Отметим, что Назар из В 2022 выступал за команду Уния из польского города Лешно, а в январе 2023 подписал соглашение с клубом Marchenko Speedway Racing.