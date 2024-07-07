Баньяя из-за аварии Мартина одержал победу на Гран-при Германии
Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя одержал победу на девятом этапе мотогонки MotoGP, который состоялся в Германии.
Итальянец, стартовавший третьим, уверенно начал гонку. На первом круге разобрался с Мигелем Оливейрой, а на втором обошел победителя квалификации, испанца Хорхе Мартина. Впоследствии "Мартинатор" сумел переломить ход гонки и уже на седьмом круге вернул себе лидерство и уверенно шел к триумфу на Гран-при.
Ключевой момент произошел на предпоследнем круге, когда Мартин не смог вписаться в первый поворот и досрочно закончил гонку, отдав победу Баньяи.
MotoGP — Гран-при Германии.
9-й этап, 7 июля
- Франческо Баньяя (Дукати) - 30 кругов
- Марк Маркес (Дукати) +3,804
- Алекс Маркес (Дукати) +4,334
- Энеа Бастианини (Дукати) +5,317
- Франко Морбиделли (Prima Pramac) +5,557
- Мигель Оливейра (TrackHouse) +10,481
- Педро Акошта (GASGAS) +14,746
- Марко Безеччи (Pertamina) +14,930
- Брэд Биндер (КТМ) +15,084
- Рауль Фернандес (TrackHouse) +22,368
Это четвертая победа подряд для итальянца. До этого пилот Дукати торжествовал в Нидерландах.
В общем зачете пилотов Баньяя вышел на первое место.
Личный зачет
Следующий этап MotoGP состоится в Великобритании. Гонка запланирована на 4 августа. Начало в 15:00 по киевскому времени.