Баньяя из-за аварии Мартина одержал победу на Гран-при Германии

Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя одержал победу на девятом этапе мотогонки MotoGP, который состоялся в Германии.

Итальянец, стартовавший третьим, уверенно начал гонку. На первом круге разобрался с Мигелем Оливейрой, а на втором обошел победителя квалификации, испанца Хорхе Мартина. Впоследствии "Мартинатор" сумел переломить ход гонки и уже на седьмом круге вернул себе лидерство и уверенно шел к триумфу на Гран-при.

Ключевой момент произошел на предпоследнем круге, когда Мартин не смог вписаться в первый поворот и досрочно закончил гонку, отдав победу Баньяи.

MotoGP — Гран-при Германии.

9-й этап, 7 июля

Франческо Баньяя (Дукати) - 30 кругов Марк Маркес (Дукати) +3,804 Алекс Маркес (Дукати) +4,334 Энеа Бастианини (Дукати) +5,317 Франко Морбиделли (Prima Pramac) +5,557 Мигель Оливейра (TrackHouse) +10,481 Педро Акошта (GASGAS) +14,746 Марко Безеччи (Pertamina) +14,930 Брэд Биндер (КТМ) +15,084 Рауль Фернандес (TrackHouse) +22,368

Это четвертая победа подряд для итальянца. До этого пилот Дукати торжествовал в Нидерландах.

В общем зачете пилотов Баньяя вышел на первое место.

Личный зачет

Следующий этап MotoGP состоится в Великобритании. Гонка запланирована на 4 августа. Начало в 15:00 по киевскому времени.