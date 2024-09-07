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МотоGP. Мартин выиграл спринт Гран-при Сан Марино

Станіслав Лисак — 7 сентября, 18:48
МотоGP. Мартин выиграл спринт Гран-при Сан Марино
Getty Images

Гонщик MotoGP Хорхе Мартин, выступающий за команду Prima Pramac Racing на мотоцикле Дукати, одержал победу в спринтерской гонке Гран-при Сан Марино.

Лидер текущего сезона опередил своего главного конкурента Франческу Баньяю на полторы секунды. Третьим стал еще один итальянец Франко Морбиделли.

Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Также за спринт насчитывается меньше очков – Мартин за победу заработал 12 зачетных баллов, Франческо Баньяя 9 за второй, а Франко Морбиделли семь за третье место. Каждая последующая позиция к девятой приносит на один зачетный балл меньше.

Гран-при Сан-Марино
Спринт, 7 сентября

  1. Хорхе Мартин (Дукати) – 19.56,502.
  2. Франческо Баньяя (Дукати) +1,495.
  3. Франко Морбиделли (Дукати) +1,832.
  4. Энеа Бастьянини (Дукати) +2,041.
  5. Марк Маркес (Дукати) +6,469.
  6. Педро Акоста (КТМ) +6,796.
  7. Брэд Биндер (КТМ) +9,979.
  8. Джек Миллер (КТМ) +10,726.
  9. Фабио Куартаро (Ямаха) +11,015.
  10. Алекс Маркес (Дукати) +11,352.

Основная гонка Гран-при Сан Марино состоится завтра, 8 сентября, в 15.00 по киевскому времени. Поул на автодроме "Мизано имени Марко Симончелли" завоевал именно Баньяя, а Мартин будет стартовать только четвертым.

Отметим, что Хорхе Мартин – лидер нынешнего чемпионата. За девять этапов до завершения чемпионата он опережает Франческо Баньяю на 26 очков.

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