MotoGP. Баньяя выиграл спринт Гран-при Индонезии
MotoGP
Итальянский мотогонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя стал победителем спринтерской гонки Гран-при Индонезии.
Второе место занял еще один итальянец Энеа Бастианини, также выступающий за Ducati Lenovo Team. Третий – испанец Марк Маркес из Gresini Racing.
Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Также за спринт насчитывается меньше очков – Мартин за победу заработал 12 зачетных баллов, Франческо Баньяя 9 за второй, а Франко Морбиделли семь за третье место. Каждая последующая позиция к девятой приносит на один зачетный балл меньше.
Гран-При Индонезии
Спринт, 28 сентября
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 19:41.354
- Энеа Бастианини ( Ducati Lenovo Team) +0.107
- Марк Маркес ( Gresini Racing) +1.701
- Марко Бетеки (Pertamina Enduro) +3.072
- Франко Морбиделли (Prima Pramac) +5.967
- Педро Акоста (Red Bull) +6.210
- Маверик Виньялес (Aprilia Racing) +6.664
- Жоанн Зарко (Honda) +6.938
- Ди Джаннатонио (Pertamina Enduro) +7.706
- Хорхе Мартин (Prima Pramac) +9.104