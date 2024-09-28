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Чемпион Автоспорт

MotoGP. Баньяя выиграл спринт Гран-при Индонезии

Ігор Чернявський — 28 сентября, 11:17
MotoGP. Баньяя выиграл спринт Гран-при Индонезии
MotoGP

Итальянский мотогонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя стал победителем спринтерской гонки Гран-при Индонезии.

Второе место занял еще один итальянец Энеа Бастианини, также выступающий за Ducati Lenovo Team. Третий – испанец Марк Маркес из Gresini Racing.

Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Также за спринт насчитывается меньше очков – Мартин за победу заработал 12 зачетных баллов, Франческо Баньяя 9 за второй, а Франко Морбиделли семь за третье место. Каждая последующая позиция к девятой приносит на один зачетный балл меньше.

Гран-При Индонезии
Спринт, 28 сентября

  1. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 19:41.354
  2. Энеа Бастианини ( Ducati Lenovo Team) +0.107
  3. Марк Маркес ( Gresini Racing) +1.701
  4. Марко Бетеки (Pertamina Enduro) +3.072
  5. Франко Морбиделли (Prima Pramac) +5.967
  6. Педро Акоста (Red Bull) +6.210
  7. Маверик Виньялес (Aprilia Racing) +6.664
  8. Жоанн Зарко (Honda) +6.938
  9. Ди Джаннатонио (Pertamina Enduro) +7.706
  10. Хорхе Мартин (Prima Pramac) +9.104

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