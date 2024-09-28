MotoGP. Баньяя выиграл спринт Гран-при Индонезии

Итальянский мотогонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя стал победителем спринтерской гонки Гран-при Индонезии.

Второе место занял еще один итальянец Энеа Бастианини, также выступающий за Ducati Lenovo Team. Третий – испанец Марк Маркес из Gresini Racing.

Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Также за спринт насчитывается меньше очков – Мартин за победу заработал 12 зачетных баллов, Франческо Баньяя 9 за второй, а Франко Морбиделли семь за третье место. Каждая последующая позиция к девятой приносит на один зачетный балл меньше.

Гран-При Индонезии

Спринт, 28 сентября