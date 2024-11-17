Мартин стал чемпионом MotoGP-2024

Гонщик команды Pramac Хорхе Мартин завоевал свой первый титул чемпиона MotoGP, заняв третье место на Гран-при Барселоны.

Победу в гонке одержал двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя из команды Ducati Lenovo , но этого оказалось недостаточно, чтобы отвоевать титул.

Results of the final race of 2024 👇@PeccoBagnaia takes his 11th win of the season as @88jorgemartin settles for 3rd to become World Champion 🏆#SolidarityGP | #MART1NATOR 🦾 pic.twitter.com/JmGn3XJNMS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2024

Мартин подошел к финальной гонке сезона с преимуществом в 19 очков. Ему достаточно было финишировать в первой девятке, чтобы завоевать чемпионский трофей.

Хотя Баньяя стартовал с поула и уверенно контролировал гонку, Мартин спокойно закрепился на третьей позиции, что позволило ему сберечь отрыв в десять очков и стать чемпионом.

Сезон-2024 стал для Мартина четвертым в высшем классе. В прошлом году он боролся за титул до последнего заезда, но занял второе место. В его активе 31 подиум в MotoGP, включая восемь побед.