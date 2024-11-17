Мартин стал чемпионом MotoGP-2024
Гонщик команды Pramac Хорхе Мартин завоевал свой первый титул чемпиона MotoGP, заняв третье место на Гран-при Барселоны.
Победу в гонке одержал двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя из команды Ducati Lenovo , но этого оказалось недостаточно, чтобы отвоевать титул.
Мартин подошел к финальной гонке сезона с преимуществом в 19 очков. Ему достаточно было финишировать в первой девятке, чтобы завоевать чемпионский трофей.
Хотя Баньяя стартовал с поула и уверенно контролировал гонку, Мартин спокойно закрепился на третьей позиции, что позволило ему сберечь отрыв в десять очков и стать чемпионом.
Сезон-2024 стал для Мартина четвертым в высшем классе. В прошлом году он боролся за титул до последнего заезда, но занял второе место. В его активе 31 подиум в MotoGP, включая восемь побед.