Хемильтон стал амбассадором известного модного бренда

Британский гонщик команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хемильтон стал амбассадором французского модного бренда Dior.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Хемильтон станет автором своей капсульной коллекции. Она будет создана совместно с креативным директором мужской линии бренда Кимом Джонсом.

The House is pleased to welcome F1 icon @LewisHamilton as the newest Dior Ambassador with the release of a winter-ready Lifestyle Capsule in a guest collaboration with Kim Jones.#DiorLewisHamilton pic.twitter.com/4qqufbTRy5 — Dior (@Dior) July 15, 2024

Отметим, что 7-кратный чемпион мира Ф-1 является давним поклонником индустрии моды. В 2018 году Льюис также сотрудничал с брендом одежды Tommy Hilfiger, выпустив коллекцию TommyXLewis.