Хемильтон стал амбассадором известного модного бренда
Британский гонщик команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хемильтон стал амбассадором французского модного бренда Dior.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Хемильтон станет автором своей капсульной коллекции. Она будет создана совместно с креативным директором мужской линии бренда Кимом Джонсом.
Отметим, что 7-кратный чемпион мира Ф-1 является давним поклонником индустрии моды. В 2018 году Льюис также сотрудничал с брендом одежды Tommy Hilfiger, выпустив коллекцию TommyXLewis.