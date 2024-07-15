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Чемпион Автоспорт

Хемильтон стал амбассадором известного модного бренда

Владислав Уткін — 15 июля, 16:36
Хемильтон стал амбассадором известного модного бренда

Британский гонщик команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хемильтон стал амбассадором французского модного бренда Dior.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Хемильтон станет автором своей капсульной коллекции. Она будет создана совместно с креативным директором мужской линии бренда Кимом Джонсом.

Отметим, что 7-кратный чемпион мира Ф-1 является давним поклонником индустрии моды. В 2018 году Льюис также сотрудничал с брендом одежды Tommy Hilfiger, выпустив коллекцию TommyXLewis.

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