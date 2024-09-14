Леклер победил в квалификации Гран-при Азербайджана-2024

Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл квалификацию в Гран-при Азербайджана-2024 Формулы-1. Для него это четвертый поул в Баку.

Вторым финишировал Оскар Пиастри из Макларен, третьим стал Карлос Сайнс из Феррари.

Отметим, что гонщик Макларен Ландо Норрис, занимающий второе место в общем зачете пилотов, из-за ошибки выбыл после первого сегмента квалификации и будет стартовать с 17-го места.

Гонка пройдет в воскресенье, 15 сентября. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, сенсационную победу на 16-м этапе Формулы-1 — Гран-при Италии одержал гонщик Феррари Шарль Леклер.