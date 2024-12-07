Норрис выиграл последнюю квалификацию сезона-2024 Формулы-1

В Абу-Даби прошла последняя квалификация сезона Формулы-1.

Заезд выиграл пилот Макларен Ландо Норрис, а его товарищ по команде Оскар Пиастри занял второе место. Тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс из Феррари.

LANDO NORRIS TAKES POLE!!!



Team mate Oscar Piastri locks out the front row for McLaren with Carlos Sainz taking third 👏👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jCHwf2RYUq — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Неудачно сложился решающий круг для Макса Ферстаппена, который стоил ему пятое место в общем зачете.

Другой фаворит Шарль Леклер показал 14 результат из-за удаленного круга, но у него еще 10 очков штрафа, и стартует последним. Льюис Гамильтон финишировал на 18-м месте.

Напомним, сама гонка запланирована на 8 декабря в 15.00.