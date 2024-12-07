Норрис выиграл последнюю квалификацию сезона-2024 Формулы-1
Ландо Норріс
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В Абу-Даби прошла последняя квалификация сезона Формулы-1.
Заезд выиграл пилот Макларен Ландо Норрис, а его товарищ по команде Оскар Пиастри занял второе место. Тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс из Феррари.
Неудачно сложился решающий круг для Макса Ферстаппена, который стоил ему пятое место в общем зачете.
Другой фаворит Шарль Леклер показал 14 результат из-за удаленного круга, но у него еще 10 очков штрафа, и стартует последним. Льюис Гамильтон финишировал на 18-м месте.
Напомним, сама гонка запланирована на 8 декабря в 15.00.