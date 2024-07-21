Доминация Toyota продолжается: Калле выиграл Ралли Латвии-2024

Финский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Калле Рованпер одержал победу на этапе чемпионата мира по ралли в Латвии. Его шурман — соотечественник Йонне Халттунен.

Второе место занял еще один представитель Toyota - француз Себастьян Ожье. Отметим, что на этапе в Португалии Рованпер и Ожье также поделили 1-2 места, но тогда первым на финиш приехал Себастьян.

Хозяева этапа, латвийские гонщики Форд Мартинс Сескс и Ренарс Фрэнсис, заняли седьмое место.

Результаты Ралли Латвии-2024