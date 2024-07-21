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Чемпион Автоспорт

Доминация Toyota продолжается: Калле выиграл Ралли Латвии-2024

Игорь Чернявский — 21 июля, 17:30
Доминация Toyota продолжается: Калле выиграл Ралли Латвии-2024

Финский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Калле Рованпер одержал победу на этапе чемпионата мира по ралли в Латвии. Его шурман — соотечественник Йонне Халттунен.

Второе место занял еще один представитель Toyota - француз Себастьян Ожье. Отметим, что на этапе в Португалии Рованпер и Ожье также поделили 1-2 места, но тогда первым на финиш приехал Себастьян.

Хозяева этапа, латвийские гонщики Форд Мартинс Сескс и Ренарс Фрэнсис, заняли седьмое место.

Результаты Ралли Латвии-2024

  1. Калле Рованперу (Toyota) - 2:31:47,6
  2. Себастьян Ожье (Toyota) - +39,2
  3. Отт Танак ( Hyundai) - +1:04,5
  4. Адриен Фурмо (Ford) - +1:31,5
  5. Элфин Эванс (Toyota) - 1:42,7
  6. Такамото Катсута (Toyota) - +2:07
  7. Мартин Сескс (Ford) - +2:45,4
  8. Тьерри Невилль (Hyundai) - +2:46,4
  9. Эссапекка Лаппи (Hyundai) - +5:12,4
  10. Грегори Мюнстер (Ford) - +5,23,1
Ралі Латвії Калле Рованперу

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