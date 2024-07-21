Доминация Toyota продолжается: Калле выиграл Ралли Латвии-2024
Финский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Калле Рованпер одержал победу на этапе чемпионата мира по ралли в Латвии. Его шурман — соотечественник Йонне Халттунен.
Второе место занял еще один представитель Toyota - француз Себастьян Ожье. Отметим, что на этапе в Португалии Рованпер и Ожье также поделили 1-2 места, но тогда первым на финиш приехал Себастьян.
Хозяева этапа, латвийские гонщики Форд Мартинс Сескс и Ренарс Фрэнсис, заняли седьмое место.
Результаты Ралли Латвии-2024
- Калле Рованперу (Toyota) - 2:31:47,6
- Себастьян Ожье (Toyota) - +39,2
- Отт Танак ( Hyundai) - +1:04,5
- Адриен Фурмо (Ford) - +1:31,5
- Элфин Эванс (Toyota) - 1:42,7
- Такамото Катсута (Toyota) - +2:07
- Мартин Сескс (Ford) - +2:45,4
- Тьерри Невилль (Hyundai) - +2:46,4
- Эссапекка Лаппи (Hyundai) - +5:12,4
- Грегори Мюнстер (Ford) - +5,23,1