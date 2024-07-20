Норрис забрал поул на Гран-при Венгрии, Пиастри и Ферстаппен — в тройке.
Состоялась квалификация в рамках Гран-при Формулы-1 в Венгрии. Лучшее время показал пилот Макларена Ландо Норрис. Это третий поул в карьере англичанина.
Норрис в своей лучшей попытке опередил напарника Оскара Пиастри на 0,022 секунды. Третьим стал Макс Ферстаппен из Ред Булл, проигравший победителю квалификации 0,046 секунды.
Результаты квалификации Гран-при Венгрии
Квалификация завершилась красными флагами из-за аварии Юки Цуноды. Кроме того, пилот Ред Булл Серхио Перес в первом сегменте квалификации вылетел в барьеры и разбил болид.
Также неудачно сессия сложилась для выбывшего в первом сегменте пилота Мерседеса Джорджа Расселла.
Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачете Формулы-1, опережая Норриса на 84 очка. Главная гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 21 июля. Начало — в 16:00 по Киеву.