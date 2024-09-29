Рованперя выиграл Ралли Чили WRC, Ожье не финишировал
Калле Рованперя
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Финский гонщик Калле Рованперя со штурманом Йоне Халтуненом одержали победу на Ралли Чили-2024.
Второе место занял британский дуэт Эльфин Эванс и Скотт Мартин. Они, как и победители, представляют команду Toyota GAZOO Racing.
Третий результат показали эстонцы Отт Тянак и Мартин Ярвео. Победитель предыдущего Ралли Тьерри Невилль стал четвертым.
Отметим, что претендующий на чемпионство француз Себастьян Ожье не сумел финишировать – он сошел с дистанции после удара о камень на восьмом спец участке.
Напомним, что до завершения сезона осталось два этапа – в центральной Европе (Чехия, Австрия, Германия) и Японии.
Результаты Ралли Чили-2024:
- Калле Рованперья (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:58:59,9;
- Элфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT)+23,4;
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +43,9;
- Тьерри Невилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:01,1;
- Адриан Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2:02,7;
- Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:39,7;
- Грегуар Манстер (M-Sport Ford WRT) +2:47,7;
- Йоан Россел (PH Sport) +8:31,4;
- Николай Грязин (Toksport WRT) +8:48.7;
- Керосин Гринсмит (Toksport WRT 3) +8:52,1;
По итогам этого этапа в лидеры вышел Невилль. Ожье после двух неудачных гонок теперь занимает только третье место.