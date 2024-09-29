Рованперя выиграл Ралли Чили WRC, Ожье не финишировал

Финский гонщик Калле Рованперя со штурманом Йоне Халтуненом одержали победу на Ралли Чили-2024.

Второе место занял британский дуэт Эльфин Эванс и Скотт Мартин. Они, как и победители, представляют команду Toyota GAZOO Racing.

Третий результат показали эстонцы Отт Тянак и Мартин Ярвео. Победитель предыдущего Ралли Тьерри Невилль стал четвертым.

Отметим, что претендующий на чемпионство француз Себастьян Ожье не сумел финишировать – он сошел с дистанции после удара о камень на восьмом спец участке.

WINNERS OF RALLY CHILE!🥳🏆



On top of the win we also finished P2 on the Power Stage and Super Sunday standings and got a pretty much a perfect points score as a team which really helps us in the manufacturers' title race!🙌#KR69 #ToyotaGAZOORacing #RallyChile🇨🇱 pic.twitter.com/3Q97Pk80Hw — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) September 29, 2024

Напомним, что до завершения сезона осталось два этапа – в центральной Европе (Чехия, Австрия, Германия) и Японии.

Результаты Ралли Чили-2024:

Калле Рованперья (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:58:59,9; Элфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT)+23,4; Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +43,9; Тьерри Невилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:01,1; Адриан Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2:02,7; Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:39,7; Грегуар Манстер (M-Sport Ford WRT) +2:47,7; Йоан Россел (PH Sport) +8:31,4; Николай Грязин (Toksport WRT) +8:48.7; Керосин Гринсмит (Toksport WRT 3) +8:52,1;

По итогам этого этапа в лидеры вышел Невилль. Ожье после двух неудачных гонок теперь занимает только третье место.