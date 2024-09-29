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Рованперя выиграл Ралли Чили WRC, Ожье не финишировал

Руслан Травкін — 29 сентября, 23:42
Рованперя выиграл Ралли Чили WRC, Ожье не финишировал
Калле Рованперя
x.com/OfficialWRC

Финский гонщик Калле Рованперя со штурманом Йоне Халтуненом одержали победу на Ралли Чили-2024.

Второе место занял британский дуэт Эльфин Эванс и Скотт Мартин. Они, как и победители, представляют команду Toyota GAZOO Racing.

Третий результат показали эстонцы Отт Тянак и Мартин Ярвео. Победитель предыдущего Ралли Тьерри Невилль стал четвертым.

Отметим, что претендующий на чемпионство француз Себастьян Ожье не сумел финишировать – он сошел с дистанции после удара о камень на восьмом спец участке.

Напомним, что до завершения сезона осталось два этапа – в центральной Европе (Чехия, Австрия, Германия) и Японии.

Результаты Ралли Чили-2024:

  1. Калле Рованперья (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:58:59,9;
  2. Элфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT)+23,4;
  3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +43,9;
  4. Тьерри Невилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:01,1;
  5. Адриан Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2:02,7;
  6. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:39,7;
  7. Грегуар Манстер (M-Sport Ford WRT) +2:47,7;
  8. Йоан Россел (PH Sport) +8:31,4;
  9. Николай Грязин (Toksport WRT) +8:48.7;
  10. Керосин Гринсмит (Toksport WRT 3) +8:52,1;

По итогам этого этапа в лидеры вышел Невилль. Ожье после двух неудачных гонок теперь занимает только третье место.

Калле Рованпер Ралі Чилі-2024

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