Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи-2024
— 19 мая, 17:55
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу в рамках седьмого этапа Формулы-1 сезона-2024 - Гран-при Эмилии-Романьи-2024.
Ферстаппен стартовал с поула и в борьбе с Ландо Норрисом из Макларен смог удержать первое место. Третьим финишировал Шарль Леклер из Феррари.
Очко за самый быстрый круг получил Джордж Расселл из Мерседес.
Отметим, что нидерландский пилот получил черно-белый флаг за то, что трижды выезжал за пределы трассы. За повторное нарушение он бы получил 10 сек штрафа.
Это были четвертые гонки на автодроме Энцо и Дино Феррари после ее возвращения в Формулу-1 в 2020 году. Эта трасса печально известна тем, что именно на ней в 1994 году погиб легендарный Айртон Сенна.