Ферстаппен: Начиная с Гран-при Италии для Ред Булл все будет плохо

Пилот Рэд Булл Макс Ферстаппен полагает, что для команды все результаты Гран-при будут плохими, если они не смогут улучшить характеристики своих болидов.

Его слова передает Sky sports .

"Если мы ничего не изменим в машине, отныне и до конца сезона все будет плохо. У нас есть много работы. Сейчас мы прилагаем все усилия. Я думаю, что с точки зрения стратегии мы не оптимизировали процесс. Некоторые машины делали одну остановку, а мы делали две остановки, это плохо. Большую часть гонки мы не могли работать на полную мощность двигателя из-за проблемы, так что это не помогает. В общем, плохая гонка, она была бы такой даже на полной мощности, но так могли бы быть более конкурентоспособными", — сказал Макс.

Отметим, что ближайшим преследователем Ферстаппена в личном зачете пилотов является Ландо Норрис из Макларен. У него 241 очко в противовес 303 у Макса. После своей сенсационной победы в Монце в гонку лидеров также активно присоединяется Шарль Леклер — 217 очков.

В Кубке конструкторов борьба еще более близкая и напряженная. Ред Булл возглавляют рейтинг и имеют 446 очков, а у Макларена уже после следующего Гран-при есть шансы обойти их — в активе команды 438 баллов.