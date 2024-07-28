Один пит-стоп – лучше двух: Рассел одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии.
Пилот Мерседес Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Бельгии. Для него это вторая победа в сезоне и третья в Ф-1.
Начало гонки было очень успешным для другого пилота Мерседес Льюиса Гамильтона. Британец, начавший гонку третьим, уже на первом круге разобрался с пилотом Ред Булл Серхио Пересом, а не на третьем обошел победителя квалификации Шарля Леклера из Феррари.
В конце гонки на победу в Спа претендовали сразу три пилота. Расселл, сделавший лишь один пит-стоп, пытался удержать натиск своего напарника Гамильтона. Сразу за пилотами Мерседес караулил гонщик Макларен Оскар Пиастри. Однако на последнем круге Расселл не отдал первое место соперникам.
Результаты Гран-при Бельгии.
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Льюис Гамильтон (Мерседес) +0,526
- Оскар Пиастри (Макларен) +1,906
- Шарль Леклер (Феррари) +8,549
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
- Ландо Норрис (Макларен) +9,850
- Карлос Сайнс (Феррари) +19,795
- Серхио Перес (Ред Булл) +43,195
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +49,963
- Эстебан Окон (Альпин) +52,552
Личный зачет пилотов
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 275 очков
- Ландо Норрис (Макларен) – 197
- Шарль Леклер (Феррари) – 174
- Оскар Пиастри (Макларен) – 164
- Карлос Сайнс (Феррари) – 160
- Льюис Гамильтон (Мерседес) – 143
- Джордж Рассел (Мерседес) - 141
- Серхио Перес (Ред Булл) – 129
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 48
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 24
Кубок конструкторов
- Ред Булл – 404 очков
- Макларен - 361
- Феррари – 340
- Мерседес - 284
- Астон Мартин - 71
- РБ – 33
- Хаас - 27
- Альпин – 10
- Уильямс - 4
- Заубер - 0