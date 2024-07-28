Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт

Один пит-стоп – лучше двух: Рассел одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии.

Владислав Уткін — 28 июля, 17:32
Один пит-стоп – лучше двух: Рассел одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии.

Пилот Мерседес Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Бельгии. Для него это вторая победа в сезоне и третья в Ф-1.

Начало гонки было очень успешным для другого пилота Мерседес Льюиса Гамильтона. Британец, начавший гонку третьим, уже на первом круге разобрался с пилотом Ред Булл Серхио Пересом, а не на третьем обошел победителя квалификации Шарля Леклера из Феррари.

В конце гонки на победу в Спа претендовали сразу три пилота. Расселл, сделавший лишь один пит-стоп, пытался удержать натиск своего напарника Гамильтона. Сразу за пилотами Мерседес караулил гонщик Макларен Оскар Пиастри. Однако на последнем круге Расселл не отдал первое место соперникам.

Результаты Гран-при Бельгии.

  1. Джордж Рассел (Мерседес)
  2. Льюис Гамильтон (Мерседес) +0,526
  3. Оскар Пиастри (Макларен) +1,906
  4. Шарль Леклер (Феррари) +8,549
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
  6. Ландо Норрис (Макларен) +9,850
  7. Карлос Сайнс (Феррари) +19,795
  8. Серхио Перес (Ред Булл) +43,195
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +49,963
  10. Эстебан Окон (Альпин) +52,552

Личный зачет пилотов

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 275 очков
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 197
  3. Шарль Леклер (Феррари) – 174
  4. Оскар Пиастри (Макларен) – 164
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 160
  6. Льюис Гамильтон (Мерседес) – 143
  7. Джордж Рассел (Мерседес) - 141
  8. Серхио Перес (Ред Булл) – 129
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 48
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 24

Кубок конструкторов

  1. Ред Булл – 404 очков
  2. Макларен - 361
  3. Феррари – 340
  4. Мерседес - 284
  5. Астон Мартин - 71
  6. РБ – 33
  7. Хаас - 27
  8. Альпин – 10
  9. Уильямс - 4
  10. Заубер - 0


Льюїс Гамільтон Гран-прі Бельгії Макларен Мерседес Формула 1 Джордж Рассел

Льюїс Гамільтон

Гамильтон: Со стороны Ферстаппена всегда будет враждебность
Гамильтон установил уникальное достижение в Формуле-1 после Гран-при Венгрии
Ньюи: Хотел бы поработать с Гамильтоном и Алонсо
Берман: Гамильтон один из лучших пилотов в Формуле-1
Хемильтон стал амбассадором известного модного бренда

Последние новости