Один пит-стоп – лучше двух: Рассел одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии.

Пилот Мерседес Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Бельгии. Для него это вторая победа в сезоне и третья в Ф-1.

Начало гонки было очень успешным для другого пилота Мерседес Льюиса Гамильтона. Британец, начавший гонку третьим, уже на первом круге разобрался с пилотом Ред Булл Серхио Пересом, а не на третьем обошел победителя квалификации Шарля Леклера из Феррари.

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Lewis Hamilton is absolutely on it this afternoon! 🔥



He storms past Leclerc on the Kemmel Straight and leads the race! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/SW197CZFga — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

В конце гонки на победу в Спа претендовали сразу три пилота. Расселл, сделавший лишь один пит-стоп, пытался удержать натиск своего напарника Гамильтона. Сразу за пилотами Мерседес караулил гонщик Макларен Оскар Пиастри. Однако на последнем круге Расселл не отдал первое место соперникам.

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Hamilton is closing in on his team mate but can he get past?! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Hbc7hxlbUb — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Результаты Гран-при Бельгии.

Джордж Рассел (Мерседес) Льюис Гамильтон (Мерседес) +0,526 Оскар Пиастри (Макларен) +1,906 Шарль Леклер (Феррари) +8,549 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226 Ландо Норрис (Макларен) +9,850 Карлос Сайнс (Феррари) +19,795 Серхио Перес (Ред Булл) +43,195 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +49,963 Эстебан Окон (Альпин) +52,552

Личный зачет пилотов

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 275 очков Ландо Норрис (Макларен) – 197 Шарль Леклер (Феррари) – 174 Оскар Пиастри (Макларен) – 164 Карлос Сайнс (Феррари) – 160 Льюис Гамильтон (Мерседес) – 143 Джордж Рассел (Мерседес) - 141 Серхио Перес (Ред Булл) – 129 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 48 Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 24

Кубок конструкторов

Ред Булл – 404 очков Макларен - 361 Феррари – 340 Мерседес - 284 Астон Мартин - 71 РБ – 33 Хаас - 27 Альпин – 10 Уильямс - 4 Заубер - 0



