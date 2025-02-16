Бондарев повторил личный рекорд Формулы-4

Украинский пилот академии Уильямс Александр Бондарев, выступающий за команду Prema Racing, в третьей гонке четвертого этапа Формулы-4 занял 6-е место.

На первом круге киевлянин сумел вырваться на шестую строчку. Несмотря на атаки оппонентов ему удалось сохранить это место.

Впоследствии на трассе появился сейфти-кар. После рестарта Александр не улучшил свое положение, но никого и не пропустил вперед.

В дальнейшем Бондарев без нервов доехал до финиша.

Видео гонки

Напомним, что шестое место – это повторение личного рекорда, который пилот установил вчера, 15 февраля, во время первой гонки четвертого этапа.

Отметим, что сегодня украинец неудачно провел вторую гонку, пересекая финиш лишь 22-м.

Ранее 15-летний гонщик в эксклюзивном комментарии Чемпиону рассказал о дебюте в Ф-4 Среднего Востока и адаптации к гонкам в Абу-Даби.