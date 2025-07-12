Лучший среди новичков: Бондарев финишировал в десятке первой гонки Формулы-4 в Муджелло

Сегодня, 12 июля, состоялась первая гонка четвертого этапа сезона итальянской Формулы-4, который проходит в Муджелло.

В заезде принял участие украинский гонщик команды Prema Racing Александр Бондарев. По итогам первой квалификации 16-летний пилот стал девятым.

Александр уверенно начал гонку, сумев выиграть сразу две позиции, пройдя напарников по команде Салима Ханну и Себастьяна Уэлдона. Однако впоследствии американец пройдет украинца, отбросив того на восьмую строчку.

Через несколько минут после этого на трассу выехала машина безопасности. На рестарте Бондарев не смог навязать борьбу Уэлдону, но при этом он отзащитился от атаки Ньюмана Чи.

В конце гонки на трек снова выехал СК, а Александр снова не смог побороться с американцем за седьмое место. В итоге Бондарев финишировал восьмым, что стало лучшим результатом среди новичков и повторением его второго лучшего результата в сезоне.

Топ-10 першої гонки в Муджелло

Напомним, что сегодня, 12 июля, состоится вторая гонка четвертого этапа итальянской Ф-4. Александр начнет этот заезд с восьмого места, согласно его позиции на финише первой гонки. Старт запланирован на 19:00 по киевскому времени. Финальная третья гонка уик-энда в Муджелло будет проходить завтра, 13 июля.