Бондарев не смог финишировать во второй гонке на Гран-при в Монце

В субботу, 26 октября, состоялась вторая гонка на седьмом этапе итальянской Формулы-4 – гонки на автодроме "Монца" в одноименном городе в Италии.

Украинский гонщик команды Формулы-4 Prema Racing и пилот академии Уильямс Александр Бондарев, к сожалению, не смог финишировать.

Отметим, что Бондарев был в десятке после первого рестарта, затем опустился на 11 место, а после второго рестарта попал в столкновение.

Результаты гонки:

Утром в первой гонке он финишировал 12-м , показав свой лучший результат в Ф-4. До этого его лучшим показателем была 18-я позиция на третьей гонке в испанской Барселоне.

Напомним, Бондарев проведет свой второй Гран-при в Формуле-4, этап в итальянской Монце станет завершающим в сезоне, а уже в следующем году украинец будет полноценным гонщиком команды Prema Racing в Ф-4.

Последний заезд в Монцы пройдет 27 октября и начнется в 11.25 по Киеву.

Кроме гонщика Prema в Формуле-4 выступает еще один пилот с украинским флагом – Александр Савинков, заявленный за AKM Motorsport. Однако, в начале 2024 года, проект "Формула 1 производит УЖЖЖ" выяснила, что он является россиянином. Интересно, что Савинков попал в аварию вместе с Бондаревым.