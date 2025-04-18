Украинская криптобиржа стала спонсором команды Формулы-1

Украинская криптобиржа WhiteBit начала сотрудничество с командой Формулы-1 Рейсин Буллз.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока не разглашаются детали будущего партнерства, однако WhiteBit совместно с Visa, еще одним спонсором команды, объявили об акции, в которой можно выиграть VIP-поездку на Гран-при Испании, которое состоится в Барселоне.

Win a VIP ticket to Barcelona’s grand race with VCARB! Open your WhiteBIT Nova card, enjoy its benefits—cashback, rewards, seamless payments—and join a promo. Check out the details: https://t.co/ukydCxRqWR pic.twitter.com/dGuqDGErhL — WhiteBIT (@WhiteBit) April 17, 2025

Напомним, что основателем и руководителем WhiteBit является харьковчанин Владимир Носов. Объем торгов на криптобирже исчисляется эквивалентом сотен миллиардов долларов. Подробно о нем мы писали ранее.

Отметим, что WhiteBit является спонсором Барселоны, Трабзонспора, сборной Украины по футболу, площадки для игр Faceit, а также Носов является владельцем Металлиста 1925, что сейчас выступает в Первой лиге Украины.