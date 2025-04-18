Украинская криптобиржа стала спонсором команды Формулы-1
Украинская криптобиржа WhiteBit начала сотрудничество с командой Формулы-1 Рейсин Буллз.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Пока не разглашаются детали будущего партнерства, однако WhiteBit совместно с Visa, еще одним спонсором команды, объявили об акции, в которой можно выиграть VIP-поездку на Гран-при Испании, которое состоится в Барселоне.
Напомним, что основателем и руководителем WhiteBit является харьковчанин Владимир Носов. Объем торгов на криптобирже исчисляется эквивалентом сотен миллиардов долларов. Подробно о нем мы писали ранее.
Отметим, что WhiteBit является спонсором Барселоны, Трабзонспора, сборной Украины по футболу, площадки для игр Faceit, а также Носов является владельцем Металлиста 1925, что сейчас выступает в Первой лиге Украины.