ФИА раскрыла то, насколько медленнее станут болиды Формулы-1 в 2026 году

Директор ФИА Николас Томбазис заявил, что болиды Формулы-1 в следующем сезоне станут заметно медленнее по сравнению со своими предшественниками текущей кампании.

Слова 57-летнего грека приводит RacingNews365.

По словам Томбазиса, разница будет колебаться от одной до 2,5 секунд на круге. Однако директор не считает это большой проблемой, припомнив прежние примеры замедления "королевы автоспорта" при изменении регламента.

"Меня всегда удивляет, насколько эта тема важна для фанатов. За всю историю спорта были фазы, когда время прохождения круга замедлялось. Я не думаю, что это навредило спорту. Быстро привыкаешь. Даже сейчас есть разница в полторы секунды в пелотоне. Делает ли это медленный болид непривлекательным гоночным болидом? Только гонщик чувствует полторы секунды разницы. Со стороны вы почти не замечаете этого", – сказал Томбазис.

Напомним, что в 2026 году Формула-1 перейдет на новый технический регламент. Будут изменены правила аэродинамики и силовых установок, которые предусматривают увеличение мощности батарей и использование 100% экологического топлива.

Кроме нового регламента в 2026 году в Формуле-1 появится еще и новая одиннадцатая команда в лице Кадиллака, которая уже договорилась о контракте с бывшим пилотом Ред Булл.