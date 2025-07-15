Эксперимент не удался: Ред Булл прекратит сотрудничество с Цунодой

Юки Цунода не сохранит за собой место в Ред Булл после завершения текущего сезона.

Об этом сообщает GPBlog.

По информации источника, австрийская команда признала очередной провал еще одного напарника Макса Ферстаппена. И несмотря на то, останется ли четырехкратный чемпион мира или нет, команда собирается найти нового второго номера.

При этом "быки" не будут увольнять Цуноду по ходу сезона-2025. Поскольку команда уже ни за что не борется, она не видит смысла проводить еще одну замену прямо сейчас. Японец будет выступать за рулем RB21 до конца текущего года.

Сообщается, что это не стало новостью для самого Цуноды, чей менеджмент уже занимается поиском новой команды для 25-летнего пилота. Одним из вариантов считается Астон Мартин, который станет клиентом двигателей Хонды в 2026 году. Там Цунода может быть тестовым и резервным пилотом.

Юки Цунода получил долгожданное повышение из Рейсин Буллз после стартовых двух этапов кампании Формулы-1. Он заменил в команде Лиама Лоусона, который провалился и вернулся к "младшим быкам". Лучшим результатом Цуноды за десять этапов стало девятое место на Гран-при Бахрейна. На его счету также два финиша подряд на десятой позиции в Майами и Имоле.

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, каким образом пилот Ред Булл Макс Ферстаппен должен выбрать свой следующий карьерный путь.