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Бриаторе: В 2026 году Альпин начнет побеждать, а в 2027 хочет стать чемпионом Формулы-1

Олексій Погорелов — 31 мая 2025, 10:25
Флавіо Бріаторе
Флавіо Бріаторе
Getty Images

Временный руководитель команды Альпин Флавио Бриаторе сделал многообещающие заявления относительно будущих успехов французского коллектива.

Слова 75-летнего итальянца приводит ESPN.

По мнению Бриаторе, уже в следующем году Альпин сможет регулярно бороться за победы в гонках. Однако наибольшее достижение, а именно титула чемпиона, команда хочет добыть в 2027 году.

"В 2026 году мы сможем выигрывать гонки, я это гарантирую, а в 2027 году мы хотим быть претендентами на титул.

В 2026 году не будет никаких оправданий: мы должны быть конкурентоспособными. Мы в долгу перед Рено, перед Альпин.

Мы в этом спорте, чтобы побеждать, и с новым регламентом, который появится в 2026 году, команды, которые лучше всего его интерпретируют, будут иметь преимущество", – сказал Бриаторе.

Напомним, что Флавио Бриаторе вернулся в Формулу-1 в мае прошлого года, став советником Альпин.

А в мае этого года после увольнения Оливера Оукса с поста руководителя команды итальянец стал временно исполнять эти обязанности.

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