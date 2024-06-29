Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии-2024 Формулы-1.

Трехкратный чемпион мира стартовал с поул-позиции и уверенно прошел всю дистанцию. Для него десятая победа в спринте в карьере.

Второе и третье места заняли гонщики Макларен Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

Результаты спринта

Отметим, что 29 июня в 17.00 по киевскому времени состоится квалификация к главной гонке уик-энда.

Сама гонка состоится в воскресенье, 30 июня. Начало в 16:00 по киевскому времени.