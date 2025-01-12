Постепенно двигаемся в этом направлении: Тойота может вернуться в Формулу-1

Директор спортивного подразделения Toyota Масая Каджи заявил, что японский автопроизводитель может рассмотреть вариант с полноценным возвращением в Формулу-1 после 2030 года.

Слова Каджи приводит RacingNews365.

"Мы, безусловно, изучаем технологии для регламента 2026 года, как и текущие технологии, которые используются в Формуле-1. По моим ощущениям, мы постепенно двигаемся именно в этом направлении. При этом сейчас мы не находимся на той стадии, на которой решили бы перенаправить все наши ресурсы на это полноценное возвращение. Мы пока не знаем, что произойдет после 2030 года. Мы работаем над разными новыми технологиями, поэтому посмотрим, укажет ли дальнейший вектор нашего развития на Формулу-1", – сказал Каджи.

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Тойота выступала в "королевских гонках" с 2002 по 2009 год. За этот период японская команда не выиграла ни одного Гран-при, при этом завоевав три поула.

Примечательно, что домашний Гран-при Японии стал для Toyota последним на данный момент в Ф1.

В октябре 2024 года Тойота стала техническим партнером Хаас.

Ранее Серхио Перес впервые поговорил после того, как он договорился с Ред Буллом о расторжении контракта.