Ферстаппен: У людей, критикующих мой стиль вождения, нет менталитета чемпиона

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен продолжит ездить на грани правил Формулы-1. А те, кто не понимают, почему он так делает, просто не имеют "менталитета чемпиона".

Слова четырехкратного чемпиона мира приводит Motorsport .

На этапе в Мексике гендиректор Макларен Зак Браун похвалил нидерландца, но заявил, что тому не стоит так ездить. На это у Ферстаппена был свой ответ.

"Да, но у них нет менталитета чемпиона мира. Я всегда буду выкладываться по полной, чтобы получить максимальную отдачу от каждой гонки. И если мне придется быть на грани, то так оно и будет. Иногда приходится переступать грань. Что ж, я это делаю. Я всегда буду делать все, чтобы получить максимальный результат в чемпионате. И, конечно, иногда приходится работать на грани или за гранью, и не все это понимают. Не у всех есть такой менталитет", – заявил Макс.

Ранее советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, когда австрийская команда объявит состав пилотов на следующий сезон.

Напомним, что Макс Ферстаппен встал на защиту Серхио Переса, оказавшегося под шквалом критики по ходу прошедшей кампании.