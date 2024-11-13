Гамильтон дебютирует за Феррари в болиде 2022 года

Льюис Хэмилтон впервые сядет за руль болида Феррари версии 2022 года.

Об этом сообщает Motorsport.

Скудерия надеялась, что Мерседес позволит семикратному чемпиону мира помочь итальянцам во время шинных тестов в Абу-Даби после финала сезона-2024.

Но "серебряные стрелы" не отпустят своего гонщика раньше срока. Потому Феррари придется ждать до начала 2025 года, когда Хэмилтон официально присоединится к команде.

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Кроме съемочного дня, команды не смогут использовать болиды 2025 года вне предсезонных тестов в Бахрейне.

Скудерия, скорее всего, предоставит Льюису болид 2022 года, F1-75, на собственном испытательном треке Фиорано, находящемся рядом с заводом в Маранелло.