По стопам Алонсо? Хэмилтон поговорил о завершении карьеры в Формуле-1

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон заявил, что он не собирается в ближайшее время вешать шлем на гвоздь и уходить из Формулы-1.

Об этом он заявил в интервью Time.

Семикратный чемпион мира в этом году отпраздновал большой юбилей – 40 лет. Несмотря на то, что большинство гонщиков Ф1 уходят на пенсию еще до этой возрастной отметки, сэр Льюис заверил, что он не собирается останавливаться.

"Могу сказать, что завершение карьеры не находится на моем радаре. Я могу быть здесь до 50 лет, кто знает", – заявил Хэмилтон.

Сейчас Льюис Хэмилтон является вторым самым возрастным действующим пилотом Ф1, уступая лишь 43-летнему Фернандо Алонсо. Стоит отметить, что испанец уже намекнул, когда он может уйти из "королевских гонок".

Напомним, что в этом же интервью Хэмилтон ответил своему бывшему руководителю по Мерседес Тото Вольффу на слова о "сроке годности".