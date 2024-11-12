Привилегия уровня Шумахера: Хэмилтон будет жить в доме Энцо Феррари

В следующем сезоне Льюис Хэмилтон будет выступать за Феррари, за которую выступали крупные гонщики. Однако он получит привилегию, которую ранее получил другой семикратный чемпион мира.

Как сообщает The Sports Rush со ссылкой на журналиста Sky Sports Марко Ванцини, Хэмилтону предложили старый дом основателя команды Энцо Феррари в качестве его новой базы в Маранелло.

Любопытно, что за все эти годы подобное предложение получил только один Михаэль Шумахер.





🚨| Sir Lewis Hamilton's base in Maranello is expected to be Mr Enzo Ferrari's old house.



An honour and privilege that only Michael Schumacher had previously.



This is according to Sky Sport Italy's Vanzini; first seen via @BadpostF1.



📹 Roberto Chinchero | #F1 pic.twitter.com/3NukkbXb90 — sim (@sim3744) November 12, 2024

"Красный Барон" выиграл пять титулов подряд со Скудерией в период с 2000 по 2004 год, доведя его общее количество титулов до семи.

Именно эти выступления принесли ему редкую честь остаться там, где жил Энцо Феррари.

Хэмилтон в свою очередь присоединится к Феррари уже в статусе семикратного чемпиона мира. К тому же он побил некоторые рекорды Шумахера, за что он и заслужил подобное отношение от итальянцев.