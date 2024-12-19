Ред Булл утвердил второго пилота на сезон-2025
22-летний новозеландец Лиам Лоусон стал напарником четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена по Ред Буллу в 2025 году.
Об этом сообщает прессслужба Ф1.
Накануне Серхио Перес объявил о своем уходе из команды, несмотря на два года контракта.
Лоусон получил высокую оценку после того, как заменил травмированного Даниэля Риккардо в течение пяти гонок в конце 2023 года и стал его заменой в прошлом сезоне, начиная с Гран-при США.
Отметим, что Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира сезона-2024 за два этапа до финиша. В итоге Ландо Норрис проиграл ему 63 очка.