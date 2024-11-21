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Норрис: В начале сезона я не был на уровне, чтобы бороться с Ферстаппеном за титул

Олексій Погорелов — 21 ноября 2024, 11:35
Норрис: В начале сезона я не был на уровне, чтобы бороться с Ферстаппеном за титул
Ландо Норріс
SPEEDWEEK

Пилот МакЛарен Ландо Норрис заявил, что в начале этого сезона он не находился на том уровне, который позволил бы ему бороться с Максом Ферстаппеном из Ред Булл за титул чемпиона мира.

Слова британского гонщика приводит Motorsport.

Ландо также признал, что после Гран-при Бразилии он упустил возможность стать чемпионом.

"Я знаю, в каком положении нахожусь сейчас, и мне уже не так много терять. Отрыв от Макса – это, пожалуй, впервые, когда я сам посмотрел на этот отрыв и понял, где я сейчас нахожусь" – сказал Норрис.
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Несмотря на то, что его амбиции на титул исчезли, Норрис чувствует, что он по крайней мере доказал себе, что может конкурировать за титул чемпиона.

На вопрос, какие уроки он извлек, пилот МакЛарен ответил: "Я понял, что у меня есть все необходимое. Я думаю, что это впервые за последние шесть лет существования Формулы 1, когда у нас появился шанс сразиться на передовых позициях.

В начале сезона я точно не был на том уровне, на котором должен был быть. После летнего перерыва я хорошо поработал и выступил очень, очень хорошо. Наверное, это одни из самых лучших моих выступлений. Я бы не стал менять многое из того, что произошло. Очевидно что мне все еще нужно внести коррективы и усовершенствовать некоторые вещи.

Впервые я с уверенностью могу сказать, что у меня есть то, что, на мой взгляд, нужно для борьбы за чемпионство".

Борьба за титул чемпиона мира может официально завершиться на Гран-при Лас-Вегаса, потому что по его итогам Ландо Норрис может упустить даже математические шансы догнать Макса Ферстаппена.

Ранее Норрис также рассказал, что в течение почти всего сезона он считал Феррари, а не Ред Булл, конкурентом МакЛарен в борьбе за Кубок Конструкторов.

Макларен Макс Ферстаппен Ландо Норріс Ред Булл

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