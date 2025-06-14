Я никуда не уйду, – Хорнер в очередной раз подтвердил свою преданность Ред Булл

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер не имеет никакого желания покидать свою нынешнюю команду ради работы в стане соперников.

Слова 51-летнего британца приводит Motorsport.

В последнее время западные СМИ вновь начали писать о вероятности расставания Хорнера с "быками" из-за внутренних споров, чем якобы хотят воспользоваться Феррари и Альпин.

Но Хорнер в очередной раз заверил, что он заинтересован только в работе в составе австрийского коллектива.

"Я никуда не уйду. Я полностью предан Ред Булл. У нас так много всего хорошего. Мы на пороге запуска нашего собственного двигателя в 2026 году, что было огромным проектом и начинанием. Конечно, всегда льстит, когда тебя ассоциируют с другими командами, особенно с такими, как Феррари, но нет, я никуда не собираюсь, даже в Альпин. В этом паддоке всегда много спекуляций, но вы знаете, что я здесь уже 21 год, и я не имею никакого намерения быть где-либо", – сказал Хорнер.

После девяти этапов Формулы-1 сезона 2025 года Ред Булл занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 144 очка. "Быки" отстают на 218 баллов от лидера в лице Макларен.

Ранее пилот Мерседес Джордж Расселл отреагировал на заинтересованность своей команды в подписании Макса Ферстаппена.