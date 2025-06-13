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Я только начал свой путь с Феррари, – Хэмилтон развеял слухи о завершении карьеры

Олексій Погорелов — 13 июня 2025, 15:52
Льюїс Гамільтон
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон опроверг слухи о планах завершить карьеру из-за сложного начала сезона.

Слова 40-летнего британца приводит RacingNews365.

Хэмилтон ни разу не поднимался на подиум по итогам Гран-при этого года. К тому же, у семикратного чемпиона мира возникли проблемы с адаптацией к новой среде в итальянской команде.

Все это привело к предположениям, что Хэмилтон думает о завершении карьеры. Но сам сэр Льюис заверил, что это не так.

"Обращаюсь ко всем, кто пишет истории о том, что я не хочу гоняться – я буквально только начал свой путь с Феррари,

Я здесь на несколько лет. Я здесь надолго, поэтому нет никаких сомнений относительно того, что я думаю и чего я стремлюсь достичь с этой командой. Нет никаких сомнений, поэтому, пожалуйста, перестаньте придумывать", – сказал Хэмилтон.

Ранее напарник Хэмилтона Шарль Леклер заявил, что он не думает о том, чтобы покинуть Феррари, которая не борется за титулы.

Напомним, что сегодня, 13 июня, в Монреале стартует десятый этап Формулы-1 сезона-2025.

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