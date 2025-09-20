Сенсационная квалификация Гран-при Азербайджана, победа Ферстаппена, аварии Пиастри и Леклера

Сегодня, 20 сентября, состоялась квалификация 17-го этапа чемпионата Формулы 1 – Гран-при Азербайджана.

Победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. На втором месте сенсационно оказался Карлос Сайнс из Уильямс. Тройку лидеров не менее сенсационно замыкает Лиам Лоусон из Рейсин Буллз.

Стоит отметить, что эта квалификация оказалась богатой на аварии. Свои болиды разбили Оскар Пиастри, Шарль Леклер в третьем сегменте квалификации, а также Колапинто на старте. Всего в течение квалификации было 5 красных флагов.

Также неудачно выступил Льюис Гамильтон, который оказался за пределами десятки, так и не успев на быстрый круг, и Ландо Норрис, у которого только седьмое время.

Результаты квалификации Гран-при Азербайджана

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Карлос Сайнс (Уильямс); Лиам Лоусон (Рейсин Буллз); Андреа Кими Антонелли (Мерседес); Джордж Расселл (Мерседес); Юки Цунода (Ред Булл); Ландо Норрис (Макларен); Исак Аджар (Рейсин Буллз); Оскар Пиастри (Макларен); Шарль Леклер (Феррари); Фернандо Алонсо (Астон Мартин); Льюис Хэмилтон (Феррари); Габриэль Бортолето (Кик Заубер); Лэнс Стролл (Астон Мартин); Оливер Берман (Хаас); Франко Колапинто (Альпин); Нико Хюлькенберг (Кик Заубер); Эстебан Окон (Хаас); Пьер Гасли (Альпин); Алекс Албон (Уильямс).

Напомним, что Гран-при Азербайджана будет проходить завтра, 20 сентября. Старт гонки запланирован на 14:00 по киевскому времени.