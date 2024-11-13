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Гоночный директор Формулы 1 покинул свой пост

Олексій Погорелов — 13 ноября 2024, 07:31
Гоночный директор Формулы 1 покинул свой пост
Нільс Віттіх
Формула 1

Формула 1 снова сменила гоночного директора после того, как свой пост потерял Нильс Виттих.

Об этом говорится на официальном сайте "королевы автоспорта".

Виттих занимал этот пост с 2022 года, сначала делив его с Эдуардо Фрейтасом. Они выступали в роли двойной замены скандально известного Майкла Масси. В 2023 году Виттих был назначен гоночным директором на полноценной основе.

ФИА объявила, что Виттих ушел в отставку, а начиная с этапа в Лас-Вегасе его место займет Руи Маркес, работавший до этого момента гоночным директором в Формуле 2 и Формуле 3.

Маркес имеет большой опыт в автоспорте: он был маршалом трассы, контролером, национальным и международным стюардом, заместителем гоночного директора и гоночным директором в разных чемпионатах.

Напомним, что перед стартом сезона 2025 Формула 1 проведет большой вечер , во время которого все команды серии представят свои болиды и ливреи.

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