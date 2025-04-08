Макларены попытаются взять реванш у Ферстаппена: расписание Гран-при Бахрейна
После невероятной победы Макса Ферстаппена в Японии уже в эти выходные состоится четвертый этап сезона – Гран-при Бахрейна.
Гоночный уикенд продлится с пятницы 11 апреля по воскресенье 13-го. Впервые Бахрейн принимал Формулу-1 еще в 2004 году, тогда этап, который был организован национальным аэроперевозчиком Королевства Бахрейн и Султанатом Омана Gulf Air.
В то время эта гонка стала первой в истории Ближнего Востока. В общем этап в Бахрейне будет проводиться в 21 раз. Самым успешным пилотом на трассе в Сахире является 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который имеет 5 побед, на одну меньше у экс-гонщика Ред Булл и Феррари Себастьяна Феттеля.
Представитель Астон Мартин Фернандо Алонсо трижды побеждал в Бахрейне, а действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен торжествовал в двух последних гонках на этой трассе.
Заметим, что накануне Гран-при Бахрейна лидером общего зачета является пилот Макларен Ландо Норрис, на одно очко от него отстает Ферстаппен, еще немного дальше напарник Норриса Оскар Пиастри.
Расписание Гран-при Бахрейна
Пятница, 11 апреля
14:30 – 15:30. Первая практика
18:00 – 19:00. Вторая практика
Суббота, 5 апреля
15:30 – 16:30. Третья практика
19:00 – 20:00. Квалификация
Воскресенье, 6 апреля
18:00. Гонка
Где смотреть
Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Бахрейна в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine и ОТТ-платформа Setanta Sports.
Накануне Чемпион рассказывал о сенсационном пилоте Мерседес Андреа Кими Антонелли, который побил сразу три рекорда на Гран-при Японии.