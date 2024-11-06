Заубер объявили об уходе Боттаса и Чжоу, лидер Формулы-2 станет новым пилотом команды

Команда Формулы-1 Заубер объявила об уходе обоих пилотов команды, финна Вальттери Боттаса и китайца Чжоу Гуаньюй после завершения сезона 2024 года.

Об этом говорится в соцсетях команды, которая в следующем году будет называться Audi.

"После открытых и конструктивных обсуждений с Валттери Боттасом и Чжоу Гуанью мы пришли к выводу, что условия для продолжения сотрудничества не могут быть выполнены, поэтому мы согласились, что пора разойтись.

Мы хотели бы поблагодарить обоих за вклад, который они внесли в команду за последние три года. Они были воплощением профессионализма, используя свой опыт и энтузиазм для поддержки нашего развития", – говорится в сообщении.

Отметим, что уход Вальттери Боттаса из Ф-1 будет означать, что впервые с 1988 года стартовая решетка сезона будет без финского гонщика.

After open and constructive discussions with Valtteri Bottas and Zhou Guanyu, we mutually concluded that conditions to continue together could not be met so we agreed that it is time to part ways. We would like to thank both for the contribution they have made to the team in the… pic.twitter.com/Gaqmu5trt7 — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) November 6, 2024

Одно из мест в Заубере в 2025 году займет германский гонщик команды Гаас Нико Гюлькенберг. Также швейцарская команда объявила, что лидер Формулы-2 в этом сезоне Габриэль Бортолето станет вторым пилотом команды в следующем году.