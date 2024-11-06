Заубер объявили об уходе Боттаса и Чжоу, лидер Формулы-2 станет новым пилотом команды
Stake F1 Team KICK Sauber
Команда Формулы-1 Заубер объявила об уходе обоих пилотов команды, финна Вальттери Боттаса и китайца Чжоу Гуаньюй после завершения сезона 2024 года.
Об этом говорится в соцсетях команды, которая в следующем году будет называться Audi.
"После открытых и конструктивных обсуждений с Валттери Боттасом и Чжоу Гуанью мы пришли к выводу, что условия для продолжения сотрудничества не могут быть выполнены, поэтому мы согласились, что пора разойтись.
Мы хотели бы поблагодарить обоих за вклад, который они внесли в команду за последние три года. Они были воплощением профессионализма, используя свой опыт и энтузиазм для поддержки нашего развития", – говорится в сообщении.
Отметим, что уход Вальттери Боттаса из Ф-1 будет означать, что впервые с 1988 года стартовая решетка сезона будет без финского гонщика.
Одно из мест в Заубере в 2025 году займет германский гонщик команды Гаас Нико Гюлькенберг. Также швейцарская команда объявила, что лидер Формулы-2 в этом сезоне Габриэль Бортолето станет вторым пилотом команды в следующем году.