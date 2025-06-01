Ферстаппен рискует быть дисквалифицированным на одну гонку из-за столкновения с Расселом

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен получил 3 штрафных балла в суперлицензию, кроме 10-секундного штрафа за инцидент с пилотом Мерседеса Джорджем Расселлом.

Теперь на счету пилота Ред Бул 11 баллов, ближайшие два из которых "сгорят" 30 июня после финиша Гран-при Австрии.

Таким образом, если в двух ближайших Гран-при в Канаде и Австрии Ферстаппен получит хотя бы один штрафной балл, он будет дисквалифицирован на одну гонку.

Напомним, Ферстаппен спровоцировал столкновение с Расселлом на Гран-при Испании. За это он получил 10 секунд штрафа и опустился с 5-го на 10-е место. Инцидент произошел после того, как Максу приказали по радио вернуть позицию Джорджу.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Как известно, победу на Гран-при Испании праздновал гонщик Макларен Оскар Пиастри.