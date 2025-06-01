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Ферстаппен рискует быть дисквалифицированным на одну гонку из-за столкновения с Расселом

Олексій Мурзак — 1 июня 2025, 19:55
Ферстаппен рискует быть дисквалифицированным на одну гонку из-за столкновения с Расселом
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Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен получил 3 штрафных балла в суперлицензию, кроме 10-секундного штрафа за инцидент с пилотом Мерседеса Джорджем Расселлом.

Теперь на счету пилота Ред Бул 11 баллов, ближайшие два из которых "сгорят" 30 июня после финиша Гран-при Австрии.

Таким образом, если в двух ближайших Гран-при в Канаде и Австрии Ферстаппен получит хотя бы один штрафной балл, он будет дисквалифицирован на одну гонку.

Напомним, Ферстаппен спровоцировал столкновение с Расселлом на Гран-при Испании. За это он получил 10 секунд штрафа и опустился с 5-го на 10-е место. Инцидент произошел после того, как Максу приказали по радио вернуть позицию Джорджу.

Как известно, победу на Гран-при Испании праздновал гонщик Макларен Оскар Пиастри.

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