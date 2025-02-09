В США 7-летняя гонщица погибла после аварии на турнире по драгрейсингу

На юниорских гонках в городе Орландо (штат Флорида, США) участница Элинес Зои Диас Родригес не справилась с управлением, врезалась в стену и позже от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщает Fox35orlando.com/news.

Она участвовала в спринтерском заезде на 201 м. Зои, которой за три дня до гонки исполнилось 7 лет, вылетела с трассы, сбила стюарда, а затем врезалась в стену.

Соревнования проходили на дистанции 1/8 мили (201 м), скорость этой возрастной категории была ограничена примерно 64 км/ч.

Девочка была первоклассницей. Какие именно травмы она получила пока неизвестно.

A 7-year-old girl has died after a tragic drag racing accident in Orlando. According to a verified GoFundMe page, Elienisse Zoe Diaz Rodriguez fought for her life for two days before doctors confirmed her brain death. Full story here: https://t.co/wzfV0Sz8ve pic.twitter.com/cjMKKefte1 — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) February 7, 2025

Напомним, от серьезных повреждений во время боя ушел из жизни 28-летний британский боксер Джон Куни.