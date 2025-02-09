В США 7-летняя гонщица погибла после аварии на турнире по драгрейсингу
Елінесс Зої Діас Родрігес
Orlando Speed World Dragway
На юниорских гонках в городе Орландо (штат Флорида, США) участница Элинес Зои Диас Родригес не справилась с управлением, врезалась в стену и позже от полученных травм скончалась в больнице.
Об этом сообщает Fox35orlando.com/news.
Она участвовала в спринтерском заезде на 201 м. Зои, которой за три дня до гонки исполнилось 7 лет, вылетела с трассы, сбила стюарда, а затем врезалась в стену.
Соревнования проходили на дистанции 1/8 мили (201 м), скорость этой возрастной категории была ограничена примерно 64 км/ч.
Девочка была первоклассницей. Какие именно травмы она получила пока неизвестно.
Напомним, от серьезных повреждений во время боя ушел из жизни 28-летний британский боксер Джон Куни.