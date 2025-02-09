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В США 7-летняя гонщица погибла после аварии на турнире по драгрейсингу

Руслан Травкін — 9 февраля 2025, 16:44
В США 7-летняя гонщица погибла после аварии на турнире по драгрейсингу
Елінесс Зої Діас Родрігес
Orlando Speed World Dragway

На юниорских гонках в городе Орландо (штат Флорида, США) участница Элинес Зои Диас Родригес не справилась с управлением, врезалась в стену и позже от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщает Fox35orlando.com/news.

Она участвовала в спринтерском заезде на 201 м. Зои, которой за три дня до гонки исполнилось 7 лет, вылетела с трассы, сбила стюарда, а затем врезалась в стену.

Соревнования проходили на дистанции 1/8 мили (201 м), скорость этой возрастной категории была ограничена примерно 64 км/ч.

Девочка была первоклассницей. Какие именно травмы она получила пока неизвестно.

Напомним, от серьезных повреждений во время боя ушел из жизни 28-летний британский боксер Джон Куни.

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