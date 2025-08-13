Звездного американского спринтера отстранили за нарушение антидопинговых правил

Знаменитого американского легкоатлет Фред Керли был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.

Керли пропустил три теста на допинг в течение 12 месяцев, не предоставив верной информации о месте своего нахождения. Это приравнивается к приему запрещенных препаратов.

30-летнему спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация, если его вина будет доказана. Керли уже сообщил, что будет обжаловать решение, если его признают виновным.

Керли является одним из лучших спринтеров современной легкой атлетики. Он трижды становился чемпионом мира (дважды – в эстафете 4х100 м, один раз – в беге на 100 м), а также завоевал серебро и бронзу на последних двух Олимпиадах соответственно в беге на 100 метров.

Напомним, в начале мая Керли арестовала полиция Майами за избиение бывшей девушки.