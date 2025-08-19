Бех-Романчук: К моему делу отнеслись халатно

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук перед оглашением решения о ее 4-летней дисквалификации за допинг заявила, что с приговором Athletics Integrity Unit не согласна.

Соответствующий пост спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram.

"Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье. Вскоре будет обнародовано решение Athletics Integrity Unit, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать любые документы, которые требовали признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно от того что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов – поэтому уже скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все", – заявила 30-летняя украинка.

Отметим, что пост был опубликован примерно за час до официального сообщения о дисквалификации.

15 мая текущего года Бех-Романчук временно отстранили от соревнований из-за проваленного допинг-теста на тестостерон. Сама допинг-проба была взята в декабре 2024 года.

Срок дисквалификации спортсменки будет отсчитываться с 15 мая 2025 года. Таким образом, украинка сможет вернуться к соревнованиям в мае 2029 года. На тот момент спортсменке будет 33 года.