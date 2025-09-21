Магучих завоевала бронзу ЧМ-2025, Левченко стала пятой
21 сентября в Токио состоялся финал чемпионата мира по прыжкам в высоту среди женщин. Звездная украинка Ярослава Магучих завоевала бронзу, разделив третье место с сербкой Ангелиной Топич
Победительницей соревнования стала австралийка Никола Олислагерс. Серебро сенсационно завоевала полячка Мария Жодзик.
Другая украинка, Юлия Левченко, разделила пятое место с австралийкой Элеанор Паттерсон.
Отметим, что
соревнования дважды прерывались из-за сильного дождя в Токио. До первой паузы
Олислагерс успела с первой попытки взять высоту 2,00 метра.
Магучих с первой
попытки взять эту высоту не смогла. После паузы украинка рискнула, перенеся
свои две попытки на высоту 2,02 м, однако взять эту планку так и не смогла.
Ярослава завоевала медаль на четвертом чемпионате мира подряд.
Для Олислагерс
это вторая в карьере медаль чемпионатов мира и первое золото. Два года назад в
Будапеште она завоевала бронзу. Для Марии Жодзик это серебро стало первой в
карьере наградой на чемпионатах мира.
Что касается
Левченко, то для нее пятое место – это лучший результат на чемпионатах мира с
2017 года, когда она сенсационно завоевала серебро.