Чемпион Легкая атлетика

Магучих завоевала бронзу ЧМ-2025, Левченко стала пятой

Володимир Максименко, Олег Дідух — 21 сентября 2025, 15:39
21 сентября в Токио состоялся финал чемпионата мира по прыжкам в высоту среди женщин. Звездная украинка Ярослава Магучих завоевала бронзу, разделив третье место с сербкой Ангелиной Топич

Победительницей соревнования стала австралийка Никола Олислагерс. Серебро сенсационно завоевала полячка Мария Жодзик.

Другая украинка, Юлия Левченко, разделила пятое место с австралийкой Элеанор Паттерсон.

Отметим, что соревнования дважды прерывались из-за сильного дождя в Токио. До первой паузы Олислагерс успела с первой попытки взять высоту 2,00 метра.

Магучих с первой попытки взять эту высоту не смогла. После паузы украинка рискнула, перенеся свои две попытки на высоту 2,02 м, однако взять эту планку так и не смогла. Ярослава завоевала медаль на четвертом чемпионате мира подряд.

Для Олислагерс это вторая в карьере медаль чемпионатов мира и первое золото. Два года назад в Будапеште она завоевала бронзу. Для Марии Жодзик это серебро стало первой в карьере наградой на чемпионатах мира.

Что касается Левченко, то для нее пятое место – это лучший результат на чемпионатах мира с 2017 года, когда она сенсационно завоевала серебро.

Итоговые результаты:

Юлія Левченко

