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Сборная Украины по легкой атлетике попала под ракетный обстрел

Володимир Максименко — 6 июня 2025, 10:45
Сборная Украины по легкой атлетике попала под ракетный обстрел
Владислав Шепєлєв
ФЛАУ

Сборная Украины по легкой атлетике попала под ракетный обстрел в Луцке во время ночной атаки россиян на страну.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Среди объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших в результате комбинированного удара, был отель "Мотор", в котором находились наши спортсмены.

ФЛАУ в очередной раз призвала международное сообщество обратить внимание на военные преступления, которые Россия совершает в Украине ежедневно и каждую ночь.

Отметим, что в Луцке должен состояться командный чемпионат Украины по легкой атлетике, к которому готовились спортсмены.

Как сообщила Украинская правда, всего по городу было применено шесть ракет и 15 дронов-камикадзе типа "Shahed". Пять человек пострадали, о погибших не сообщалось.

Ранее советник президента Динамо рассказал, как он пережил ракетный обстрел на Киевщине.

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